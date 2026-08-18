همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های ایثارگران و آزادگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان امام جمعه همدان در سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با تأکید بر اهمیت فرهنگ مقاومت گفت: مقاومت تنها به معنای جنگیدن نیست، بلکه هر رفتار و اقدامی است که مانع تحقق اهداف راهبردی دشمن شود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: آزادگان نماد مقاومت و ایستادگی هستند و تجربه دوران اسارت آنان نشان می‌دهد که همدلی و در کنار یکدیگر بودن، تحمل سختی‌ها را آسان‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه مقاومت با وحدت و انسجام اجتماعی پیوند دارد، گفت: هرچه وحدت در جامعه بیشتر باشد، ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات نیز آسان‌تر خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز آزادگان را از سرمایه‌های ارزشمند نظام و الگو‌هایی برای نسل‌های آینده دانست و گفت: آزادگان در دوران اسارت، سختی‌ها و شکنجه‌های فراوانی را تحمل کردند و با ایمان و مقاومت، این دوران را پشت سر گذاشتند.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره آزادگان به عنوان «الماس‌های درخشان»، افزود: آزادگان پس از سال‌ها اسارت، با ایمان و تجربه‌ای بیشتر به میهن بازگشتند و حضور آنان مایه خیر و برکت برای جامعه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان هم آزادگان را شاهدان زنده هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: مجاهدت آزادگان و ایثارگران، پشتوانه‌ای برای ایستادگی مردم ایران در برابر تهدیدهاست.

حمزه امرایی با اشاره به جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، مهم‌ترین پیامد‌های دفاع مردم ایران را تغییر نگاه تهدیدمحور آمریکا، تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، تغییر مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه و تقویت انسجام ملی عنوان کرد.

وی همچنین بر نقش هم‌افزایی نیرو‌های مسلح، دستگاه دیپلماسی و مردم در دفاع از کشور تأکید کرد و حضور مردم در صحنه را یکی از عوامل مهم در خنثی شدن برنامه‌های دشمنان دانست.