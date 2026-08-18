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مأموران انتظامی شهرستان بیرجند ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلی در محورهای مواصلاتی این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران یگان امداد شهرستان بیرجند در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام گشت زنی به یکدستگاه تریلی کمپرسی مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ شکوهی راد افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، تعداد ۲۳۰ گالن ۲۰ لیتری به مقدار ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردهای نفتی کشف کردند.
وی افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند تأکید کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.