به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران یگان امداد شهرستان بیرجند در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام گشت زنی به یکدستگاه تریلی کمپرسی مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ شکوهی راد افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، تعداد ۲۳۰ گالن ۲۰ لیتری به مقدار ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورد‌های نفتی کشف کردند.

وی افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند تأکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.