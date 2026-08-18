در آخرین روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه مرداد، ظرفیت انتقال گردوخاک از بیابان‌های مرکزی به استان مرکزی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بر اساس بررسی‌ها جریانات سطحی موثر بر استان، شرقی است و با توجه به وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور، موجب افزایش ظرفیت انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان به ویژه در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه خواهد شد.

وضعیت هوای استان تا پایان هفته عمدتا صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و غبارآلود پیش بینی می‌شود.