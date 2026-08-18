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سومین دوره مسابقات فوتبال دانشگاهی آسیا که قرار بود بهعنوان انتخابی جام جهانی به میزبانی چین برگزار شود، لغو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره مسابقات فوتبال دانشگاهی آسیا (AUSF) که قرار بود بهعنوان مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال دانشگاهی FISU ۲۰۲۷ در ماه نوامبر سال جاری به میزبانی چین برگزار شود، لغو شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی آسیا (AUSF)، این تصمیم در پی مصوبه کمیته اجرایی فدراسیون بینالمللی ورزشهای دانشگاهی (FISU) در نشست ۲۶ و ۲۷ ژوئن در اولانباتور اتخاذ شده است.
بر اساس این تصمیم، برگزاری مسابقات فوتبال در قالب «جام جهانی» FISU متوقف شده و از سال ۲۰۲۸، رقابتهای فوتبال دانشگاهی در قالب «قهرمانی دانشگاههای جهان» برگزار خواهد شد. مقررات و ضوابط این مسابقات نیز مشابه سایر رقابتهای قهرمانی جهان FISU خواهد بود.
با توجه به این تصمیم، سومین دوره مسابقات فوتبال AUSF در سال ۲۰۲۶ برگزار نخواهد شد و دبیرخانه این فدراسیون ضمن ابراز تأسف از مشکلات، ابراز امیدواری کرد فدراسیونهای عضو در رقابتهای قهرمانی جهان دانشگاهها در رشته فوتبال از سال ۲۰۲۸ حضور و مشارکت داشته باشند.