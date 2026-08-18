جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در قالب طرح ملی «شوق رویش»، دوره‌های توان افزایی امدادگران و آموزش‌های امدادی، فرهنگی و بهداشتی را برای گروه‌های مختلف سنی در سطح استان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر عامل جمعیت هلال اخمر استان گفت: در این طرح، امدادگران با مرور مهارت‌های عملی و تمرین سناریوهای امدادی، آمادگی خود را برای مواجهه با حوادث افزایش دادند.

طاهری افزود: همچنین دوره‌های آموزشی آمادگی در برابر مخاطرات با محوریت پناه‌گیری و خروج ایمن در شرایط اضطراری برگزار شد.

به گفته وی اجرای این دوره‌ها در قالب طرح «شوق رویش»، گامی مؤثر در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در حوزه‌های امدادی، فرهنگی و آموزشی محسوب می‌شود.