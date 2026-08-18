عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاح الگوی مصرف، هوشمندسازی شبکه گاز و همراهی مردم می‌توان بدون تنش از فصل سرد سال عبور و پایداری خدمات را برای مردم تضمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رمضانعلی سنگدوینی نقش آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف گاز را بسیار مهم و اثرگذار دانست و بیان کرد: بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری به عادت‌های رفتاری ناآگاهانه، روش‌های نامناسب بهینه مصرف و استفاده نادرست از تجهیزات گرمایشی مربوط می‌شود. آموزش مستمر می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین، رفتار مصرفی خانوار‌ها و سازمان‌ها را اصلاح کند.

وی با اشاره به اینکه تأمین پایدار گاز در زمستان نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و مردم است، افزود: با اصلاح الگوی مصرف، هوشمندسازی شبکه و همراهی خانواده‌ها، می‌توان بدون تنش از فصل سرد عبور و پایداری خدمات را برای مردم تضمین کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی، تعویض بخاری‌ها و وسایل کم‌بازده با تجهیزات پربازده، عایق‌کاری ساختمان‌ها و اجرای استاندارد‌های انرژی، هوشمندسازی کنتور‌ها برای پایش دقیق مصرف و آموزش و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف، از راهکار‌های پیشنهادی اصلاح الگوی مصرف گاز است.

سنگدوینی به نقش مشوق‌های اقتصادی در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: تخفیف یا پاداش صرفه‌جویی در قبض گاز، برخورداری از تعرفه‌های کمتر و تشویق به کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه می‌تواند اثربخش باشد و مشترکان کم‌مصرف نیز از افزایش تعرفه‌های پلکانی مصون می‌مانند.

وی تأکید کرد: توسعه کنتور‌های هوشمند و فراهم‌سازی امکان مشاهده مدیریت مصرف به‌صورت لحظه‌ای یا نزدیک به لحظه، از مسیر‌های مهم هوشمندسازی شبکه گازرسانی است. هدف این برنامه‌ها، افزایش دقت پایش مصرف، شناسایی سریع الگو‌های غیرعادی، کاهش تلفات و کمک به مشترکان برای مدیریت بهتر مصرف است.