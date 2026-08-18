پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از اجرای عملیات بازسازی ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمود اکبری فضلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: بلافاصله پس از تخریب منازل در اثر حملات موشکی و انفجارها، تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن وارد عمل شدند و فرآیند تعمیر و بازسازی واحدهای شهری و روستایی استان آغاز شد.
او با اشاره به خسارات واردشده به منازل مسکونی افزود: در برخی مناطق، بر اثر اصابت موشک، واحدها بهکلی تخریب شدند و درهای اتاقها فرو ریختند. بخشی از خانهها نیز با خسارتهای جزئی مواجه شدند که بلافاصله تعمیرات آنها در دستور کار قرار گرفت.
اکبری فضلی ادامه داد: برای جبران خسارتها، تسهیلات و اعتبارات ویژهای شامل وامهای کمبهره، کمکهای بلاعوض و اعتبارات تأمین کالاهای اساسی و لوازم ضروری به آسیبدیدگان اختصاص یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان تأکید کرد: بهطور همزمان، هم وام بلاعوض و هم وام احداث به خانوادههای متضرر پرداخت شده است تا روند بازسازی تسریع شود.
او گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۵۴ واحد در استان بهطور کامل تخریب و ۳ هزار و ۹۰۰ واحد تعمیر و بازسازی شدهاند.