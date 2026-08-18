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مسابقات شمشیربازی جوانان قهرمانی کشور در بخش بانوان و در اسلحه فلوره با معرفی نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای شمشیربازی جوانان قهرمانی کشور دختران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دختر میناب به میزبانی کمپ تیمهای ملی شمشیربازی در سالن شهید کلاهدوز تهران پیگیری میشود که مسابقات اسلحه فلوره با حضور ۴۹ شمشیرباز از ۱۵ استان کشور برگزار شد و در پایان رقابتهای انفرادی آترینا آریامنش از تهران در جایگاه نخست ایستاد، الای مرادی از آذربایجان غربی به عنوان نایبقهرمانی رسید و الینا محمدی از اصفهان و مژده افخمی از یزد به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.
در بخش تیمی اسلحه فلوره نیز ۱۱ تیم به رقابت پرداختند که در پایان، تیم اصفهان با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست قرار گرفت، یزد نایبقهرمان شد و تیمهای فارس و آذربایجان غربی به صورت مشترک عنوان سوم را بدست آوردند.
پیش از این هم مسابقات اسلحه اپه، با حضور ۷۳ شمشیرباز جوان در قالب ۱۱ گروه با انجام ۲۲۸ دیدار مرحله گروهی و ۵۳ دیدار در مرحله حذفی برگزار شد. در پایان این رقابتها، غزل مدنی از یزد عنوان قهرمانی را بدست آورد، آتریسا شیخالاسلام از اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه آخوندی از یزد و یگانه فدایی از اصفهان به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.
در بخش تیمی اسلحه اپه هم که با حضور ۱۸ تیم برگزار شد، اصفهان به مقام نخست رسید، تهران عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و خراسان رضوی و یزد به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر، توسعه شمشیربازی بانوان و پشتوانهسازی برای تیم ملی جوانان کشور برگزار میشود و طی امروز و فردا با برگزاری رقابتهای اسلحه سابر به پایان میرسد.