به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عبدالامیر نیرومند گفت: فعالیت کشتارگاه‌های صنعتی طیور، یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولیدگوشت مرغ در استان به شمار میرود که ضمن فراهم کردن زمینه عرضه محصول سالم و بهداشتی، نقش مؤثری در ساماندهی فرآیند کشتار، توزیع مرغ و تأمین نیاز بازار مصرف دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۱ کشتارگاه صنعتی طیور در استان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: ساخت یک کشتارگاه صنعتی به ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت و با پیشرفت فیزیکی٩٠ درصد در حال انجام است که با بهره برداری از ان تا پایان سال جاری سالانه افزون بر ١٢ میلیون و ٦٠٠ هزار قطعه به کشتار مرغ استان افزوده خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطر نشان کرد: همچنین دو کشتارگاه صنعتی جدید دیگر نیز از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ با ظرفیت ١٢ هزار قطعه در ساعت با اخذ مجوز و پروانه تاسیس در حال پیگیری می‌باشد.