به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر اجرایی نمایشگاه آیین‌های محرم و فرهنگ عاشورایی یزد با اشاره به اینکه، این نمایشگاه با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی و به تصویر کشیدن جلوه‌هایی از فرهنگ، آداب و تمدن یزد، میزبان علاقه‌مندان به هنر عکاسی و فرهنگ محرم است، گفت: بیش از ۴۰ اثر از هنرمندان عکاس یزدی با محوریت آیین‌ها و جلوه‌های عزاداری محرم در یزد در این رویداد هنری به نمایش درآمده است.عباسی افزود: معرفی و انعکاس زوایای مختلف فرهنگ عاشورایی و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی یزد از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعاتی همچون «بررسی ویژگی‌های عکس موفق»، «انتقال تجربه»، «ارتباط گیری با سوژه در عکاسی مستند»، «عکاسی عملی» و «عکاسی میدانی در بافت تاریخی شهر یزد» را از دیگر برنامه‌های جنبی این نمایشگاه اعلام کرد.

این نمایشگاه تا جمعه ۳۰ مردادماه در محل کتابخانه مرکزی یزد برای بازدید عموم دایر است.