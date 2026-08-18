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سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو مرد نقابدار سارق در منطقه نیاوران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ خلیل لطفی گفت: دو مرد نقابدار که نیمهشب در محدوده نیاوران با مشاهده گشت انتظامی قصد فرار داشتند، در جریان عملیات پلیس دستگیر شدند؛ مأموران پس از متوقف کردن متهمان، مجموعهای از ابزار و تجهیزات مشکوک به استفاده در سرقت را از آنان کشف کردند.
وی ادامه داد: حوالی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، تیم گشت کلانتری ۱۲۳ نیاوران هنگام گشتزنی و تأمین امنیت در محدوده خیابان بازدار، به دو مرد که صورتهای خود را پوشانده بودند، مشکوک شد.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران برای بررسی موضوع به این افراد نزدیک شدند، اما دو مرد به محض مشاهده مأموران، اقدام به فرار کردند و عملیات تعقیب و دستگیری آنان آغاز شد.
سرهنگ لطفی ادامه داد: مأموران در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط به بهکارگیری سلاح برای متوقف کردن متهمان اقدام کردند و در جریان عملیات، یکی از مأموران ۹ تیر و مأمور دیگر ۳ تیر شلیک کردند.
وی با بیان اینکه در نهایت هر دو متهم دستگیر شدند، گفت: پس از دستگیری، مأموران متهمان را بازرسی کردند که در جریان آن، مجموعهای از ابزار و تجهیزات مختلف که ظن استفاده از آنها در سرقت وجود داشت، کشف و ضبط شد.
میادامه داد: در بازرسی از متهمان، ۲ عدد پیچگوشتی، ۲ عدد قلم فولادی، یک عدد آچار قفلی، یک عدد پتک بزرگ، یک دسته آچار بکس، یک دستگاه دریل به همراه ۳ سرمته، ۲ جفت دستکش، ماسک، کلاه نقابدار و سیم سیار کشف شد.
وجود این تجهیزات در کنار پوشاندن چهره متهمان و تلاش آنان برای فرار پس از مشاهده گشت انتظامی، از جمله مواردی بود که در جریان رسیدگی اولیه پلیس مورد بررسی قرار گرفت.
سرهنگ لطفی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری و انجام اقدامات قانونی، برای سیر مراحل قضایی به مقر انتظامی منتقل شدند و پرونده تشکیلشده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش وقوع سرقت، از شهروندان خواست امنیت ساختمان، پارکینگ و محل سکونت خود را جدی بگیرند.
وی توصیه کرد ورودی ساختمانها، پارکینگها و انباریها به قفلهای ایمن و استاندارد مجهز شوند و در صورت امکان، برای ورودی ساختمان و پارکینگ از دوربین مداربسته و سیستم روشنایی مناسب استفاده شود.
به گفته وی، شهروندان همچنین باید از رها کردن ابزار، نردبان و وسایلی که میتواند برای ورود غیرمجاز به ساختمان مورد استفاده قرار گیرد، در فضاهای عمومی خودداری کنند.