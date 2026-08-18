به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با سالروز تأسیس کنسرواتوار تهران، رویداد موسیقایی «شبی با فرهنگ» توسط کنسرواتوار تهران با همکاری فرهنگسرای نیاوران، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در این مجموعه برگزار خواهد شد.

در این برنامه گروه‌هایی از استادان و دانش‌پذیران کنسرواتوار تهران به اجرای قطعاتی در سبک‌های مختلف از جمله موسیقی ایرانی، مقامی، پاپ، جاز، راک و ... خواهند پرداخت. در پایان برنامه نیز قطعات نوستالژیک و خاطره‌انگیز از آثار بابک رادمنش، شاعر و آهنگساز، اجرا خواهد شد.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۸ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

برگزاری ارکستر «رتوریک» در تالار وحدت

همچنین تازه ترین کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، دوشنبه ۲ شهریور با اجرای آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر «رتوریک» در این اجرا سمفونی شماره ۵ شوبرت و کنسرتو ابوا شماره ۱۱ آلبینونی را اجرا می‌کند و آثاری از آهنگسازانی چون چایکوفسکی، شوستاکوویچ، برامس، سن‌سانس و پیاتزولا نیز در برنامه این کنسرت قرار دارد.

همچنین در این اجرا، فربد لطیفی به عنوان کنسرت مایستر، سلمان صفاریان سولیست ابوا و بردیا شمس سولیست ویولن، ارکستر «رتوریک» را همراهی می‌کنند.

کنسرت ارکستر «رتوریک» دوشنبه ۲ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اجرا به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.