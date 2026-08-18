با محوریت مهار آتش سوزی در عرصه های طبیعی؛
کهگیلویه و بویراحمد میزبان کشوری نشست تخصصی پدافند غیرعامل
نشست تخصصی سه روزه پدافند غیرعامل با هدف ارتقاء توان علمی و میدانی در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق جنگلها و مراتع، با حضور ۶ استان در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت:کارگاه تخصصی سه روزه پدافند غیرعامل با هدف ارتقاء توان علمی و میدانی در حوزه پیشگیری و اطفاء حریق جنگل ها و مراتع با حضور معاون محیط طبیعی و معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، جمعی از مدرسین برجسته کشوری و تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی در استان از فردا در یاسوج آغاز می شود.
عبدال دیانتی نسب با تأکید بر جایگاه ویژه این استان در مبارزه با آتش سوزی عرصههای طبیعی افزود: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تجربه ارزشمند و نقش پرچمداری خود در عملیاتهای اطفاء حریق، همواره الگویی موفق برای سایر استانها بوده است و این نشست فرصتی مغتنم برای انتقال این تجربیات خواهد بود.
مدیرکل محیط زیست استان ادامه داد: در این دوره آموزشی، مدرسین مجرب به صورت تئوری و عملی به تشریح روشهای نوین پیشگیری از حریق، تاکتیکهای اطفاء در شرایط سخت کوهستانی، امداد و نجات در مناطق صعب العبور و همچنین آگاهی افزایی در حوزه کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی می پردازند.
دیانتی نسب اضافه کرد: حضور فعال تشکلهای زیست محیطی در این کارگاه به عنوان بازوان توانمند محیط زیست، بستری برای تبادل نظر، هم افزایی و بهره گیری از ظرفیتهای مردمی در راستای حفاظت هرچه بهتر از سرمایههای طبیعی کشور فراهم میآورد.
این کارگاه تخصصی با نظارت نمایندگان سازمان مرکزی و با حضور مدیران ارشد استانی و همکارانی از استانهای خوزستان، تهران، مرکزی، قم، چهار محال و بختیاری، از فردا آغاز می شود.