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رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری چهار عضو یک باند حرفهای سرقت خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه علی عقیلی گفت: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت یک باند حرفهای سرقت خودرو در حوزه این پایگاه، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان و مالخران احتمالی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی مشخص شد یکی از سارقان حرفهای و سابقهدار، با تشکیل باندی در چند شهرستان، اقدام به سرقت خودرو از شهر تهران و انتقال خودروهای مسروقه به استانهای دیگر میکرد.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و پس از اخذ نیابت قضایی، تیمهایی از کارآگاهان با همکاری ادارات تخصصی معاونت مبارزه با سرقت وسایل نقلیه به چند شهرستان اعزام شدند و در عملیاتی هماهنگ، چهار نفر از اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند.
عقیلی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه گفت: در جریان عملیات، یک دستگاه خودروی سواری نیز کشف و پس از استعلام مشخصات، مشخص شد این خودرو دارای سابقه سرقت بوده است.
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجامشده به سرقت و انتقال خودروهای مسروقه به شهرستانهای مختلف اعتراف کردهاند و پس از انجام مراحل قانونی، با دستور مقام قضایی تحت نظر قرار گرفتند.
عقیلی در پایان گفت: تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر اعضای این باند، دستگیری همدستان احتمالی و کشف و جمعآوری خودروهای مسروقه همچنان ادامه دارد و جزئیات تکمیلی این پرونده پس از تکمیل تحقیقات اطلاعرسانی خواهد شد.