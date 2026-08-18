ایستادگی و مقاومت ملت مبعوث شده مردم همدان به شب یکصدو هفتادم رسید و مردم با بصیرت همچنان گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، پای کار ایران هستند.

ایستادگی و مقاومت ملت مبعوث شده مردم همدان به شب یکصدو هفتادم رسید

ایستادگی و مقاومت ملت مبعوث شده مردم همدان به شب یکصدو هفتادم رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در یکصد و هفتادمین شب اتحاد مقدس ایرانیان، اهالی دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان، با اهدای شاخه‌های گل از آزادگان سرافراز ۸ سال دفاع مقدس قدردانی کردند.

انقلاب اسلامی، نعمتی است که ایران را صاحب رهبری مقتدر و مردمی با بصیرت نموده و دیگر هر متجاوزی مانند پیش از انقلاب، نمی‌تواند چشم طمع به این آب و خاک داشته باشد.

مردم ایران، این روزها، آگاهتر از همیشه، به هر ندای رهبر معظم انقلاب لبیک می‌گویند و در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی ایستاده‌اند.