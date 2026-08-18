مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از اجرای طرح آبرسانی به ۴۱۱ روستای استان خبر داد و گفت: این طرح که از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز شده، تاکنون به پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است.

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مجتبی نجفی با اشاره به اجرای طرح بزرگ آبرسانی به روستاهای آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: این پروژه از اواخر سال ۱۴۰۰ توسط پیمانکار پروژه آغاز شده و اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن یک هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه این طرح آبرسانی در مجموع ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: عملیات اجرایی پروژه در شهرستان‌های مختلف استان با سرعت‌های متفاوت در حال انجام است.

نجفی ادامه داد: در شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر عملیات آبرسانی به پایان رسیده و در میاندوآب نیز پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی طرح در شاهین‌دژ در حال انجام است و پروژه‌های آبرسانی در شهرستان‌های شوط، پلدشت و چایپاره نیز به پیشرفت ۸۲ درصدی رسیده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌ شده برای تکمیل این طرح گفت: با تزریق اعتبارات بیشتر در سال جاری، تلاش می‌شود پروژه آبرسانی به ۴۱۱ روستای استان به اتمام برسد.

وی همچنین از آغاز طرح‌های جدید آبرسانی در استان خبر داد و گفت: آبرسانی به ۱۶۵ روستای بوکان و فاز نخست آبرسانی به ۳۳ روستا در بخش انزل و قوشچی ارومیه از ماه آینده آغاز می‌شود.

نجفی ادامه داد: فاز دوم آبرسانی به این روستاها نیز در سال آینده اجرا خواهد شد.