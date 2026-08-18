به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز و فردا جو استان نسبتا پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

تاکامی با اشاره به اینکه دیروز رینه با ۳۲ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر با ۹ درجه خنک‌ترین مناطق استان بود، افزود:طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی به میزان ۱۰ میلی متر در بورخیل سوادکوه و ۷ میلیمتر در کندلوس گزارش شد.

وی با بیان اینکه با فعالیت سامانه ناپایدار جوی روز‌های پنجشنبه و جمعه افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در سطح استان خواهیم داشت، خاطرننشان کرد: پیش بینی می‌شود؛ روز‌های شنبه و یکشنبه آینده جو استان دوباره پایدار همراه با افزایش دما شود

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است