مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از افتتاح ۵۳ طرح در حوزه‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با مجموع اعتبار ۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری اظهار کرد: این طرح ها در حوزه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری، ایمنی راه‌ها، نگهداری ابنیه فنی راه‌ها، نگهداری راه‌ها و نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی اجرا شده و در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: در حوزه اداره بازرگانی و سرمایه‌گذاری، ۱۰ پروژه و در حوزه اداره ایمنی راه‌ها، ۷ پروژه آماده افتتاح است. همچنین در بخش اداره نگهداری ابنیه فنی راه‌ها، سه دستگاه پل به بهره‌برداری خواهد رسید.

شکری ادامه داد: در حوزه اداره نگهداری راه‌ها، ۲۶ پروژه به طول مجموع ۱۸۷.۲ کیلومتر و در حوزه اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی، ۷ پروژه به طول مجموع ۲۵.۶ کیلومتر در نقاط مختلف استان افتتاح می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۵۳ پروژه با ارزش ریالی ۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان برای افتتاح در هفته دولت آماده شده که اجرای آنها در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت راه‌ها، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش سطح خدمات به کاربران راه انجام شده است.