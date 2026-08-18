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بانوی کبدی کار سیستان و بلوچستان به همراه تیم ملی راهی کشور هندوستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: بانوان کبدیکار کشورمان برای برگزاری اردوی مشترک و انجام چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی هند راهی دهلی شدند.
ادهم کرد زابلی گفت: دهمین اردوی آمادهسازی تیم ملی کبدی بانوان ایران که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده میکند، تا ۳۱ مردادماه در ایالت هاریانا هند برگزار میشود.
وی افزود: ملیپوشان کشورمان در جریان این اردو چند دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی کبدی هند برگزار خواهند کرد تا برای حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا آماده شوند.
کرد زابلی گفت: محبوبه سنچولی، بانوی پرافتخار کبدی سیستان و بلوچستان، نیز به همراه تیم ملی در این اردوی آمادهسازی حضور دارد و نماینده استان در مسیر آمادهسازی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی است.