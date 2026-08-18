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بندرترکمن در روزهای آینده شاهد بهرهبرداری از بازارچه جدید ساحلی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و در پی درخواستهای مردمی، دستور ویژهای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندرترکمن صادر شد و با اختیارات تفویضشده به دادگستری استان، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: دو سال پیش، این ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی که سالها در اختیار بخش خصوصی بود، با پیگیریهای دادگستری استان به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و همان زمان کلنگ طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی ساحلی به زمین زده شد و امروز نتیجه آن در قالب اجرای یک طرح بزرگ گردشگری و اقتصادی قابل مشاهده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بازارچه جدید ساحلی در زمینی به مساحت حدود هفت هزار مترمربع، با ۳۳۳ غرفه و سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان احداث شده است و با بهرهبرداری از آن در روزهای آینده برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد میشود.
آسیابی افزود: برآوردها نشان میدهد این مجموعه سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندرترکمن ایجاد خواهد کرد که صرف توسعه زیرساختهای شهری، عمران و ارائه خدمات عمومی میشود.
وی تأکید کرد: بازگشت این اراضی، اقدامی شاخص از صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازگرداندن سرمایههای عمومی به مردم است و امروز آثار آن در رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال بهخوبی نمایان شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به استقبال مردم از افتتاح این طرج گفت: مردم بندرترکمن این اقدام را حاصل توجه رئیس قوه قضائیه به مطالبات آنان و پیگیریهای دستگاه قضایی میدانند و از به ثمر نشستن این دستور ویژه و بازگشت این سرمایه عمومی قدردانی و تشکر کردهاند.