شبکه نمایش همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد، دو فیلم «عملیات آژاکس» و «قیام» ساخته محمدرضا ورزی را روانه آنتن پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» به کارگردانی محمدرضا ورزی سه شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عملیات آژاکس که توسط آمریکا و انگلیس طراحی شده بود، برای بازگرداندن دوباره محمدرضا شاه پهلوی در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ترتیب داده شد.

فیلم «قیام» نیز به کارگردانی محمدرضا ورزی، چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ساعت ۱۵ از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است.

حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی «قیام» نقش آفرینی کرده‌اند.