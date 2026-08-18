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رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران گفت: در حال حاضر عرضه سیب زمینی محدود به استان همدان است، به زودی فصل برداشت دو استان چهار محال و بختیاری و کردستان آغاز میشود و قیمتها متعادل میشود.
به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما، یاوری افزود: علت افزایش قیمت سیب زمینی در روز های اخیر مدیریت بد در عرضه است. چون شکاف عمیقی میان واقعیتهای مزارع و قیمتهای بازار ایجاد شده؛ چالشی که نه تنها معیشت مصرفکنندگان را هدف قرار داده، بلکه زنجیره تولید را نیز با مشکلاتی روبهرو کرده است.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران ادامه داد: هزینه تولید نسبت به سال گذشته ۴ برابر بیشتر شدهاست.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت سیب زمینی گفت: ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیبزمینی کفایت نمیکند و همواره نظارت از مبدأ باید صورت بگیرد.
آقای یاوری، وزارت جهاد کشاورزی را متولی اصلی قیمتگذاری و نظارت بر این محصول عنوان کرد و افزود: رایزنیهای گستردهای را با تشکلها، کارشناسان و دستاندرکاران با هدف تعدیل قیمت سیب زمینی آغاز شده است تا بازار با کاهش قیمت به آرامش برسد.