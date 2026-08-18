پخش زنده
امروز: -
نخستین رویداد ملی فرهنگی ـ هنری «به روشنی ماه» با مشارکت گسترده دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها در استان فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: نخستین رویداد ملی فرهنگی ـ هنری «به روشنی ماه» با مشارکت گسترده دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها در استان فارس آغاز شد.
امید اسماعیلی، گفت: این رویداد با هدف تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت، بازنمایی آیینهای بومی و فراهمکردن بستری برای بروز خلاقیتهای هنری نسل نوجوان طراحی شده است.
رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: مخاطبان این برنامه طیف وسیعی از جامعه آموزش و پرورش را شامل میشوند؛ از دانشآموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه گرفته تا معلمان، دانشجومعلمان، کادر اداری و آموزشی مدارس، بازنشستگان و حتی اولیای دانشآموزان میتوانند در بخشهای مختلف آن شرکت کنند.
اسماعیلی ادامه داد: آثار این رویداد در سه محور اصلی ارزیابی میشوند: بخش «نغمه ماه» که به هنرهای اجرایی و نمایشی مثل سرود، موسیقی، اجراهای محلی، دکلمه و فیلم کوتاه میپردازد؛ بخش «مهتاب قلم» که قالبهای ادبی، بصری و رسانهای نظیر شعر، داستان، مقاله، عکس، خوشنویسی، نقاشی و پادکست را پوشش میدهد؛ و در نهایت بخش ویژه «گنجینه مهتاب» که هدف آن گردآوری و حفظ میراث مکتوب، تصویری و شفاهی شهدای دانشآموز و معلم برای نسلهای آینده است.
وی گفت:هدف اصلی این رویداد صرفاً خلق یک اثر هنری نیست، بلکه کشف استعدادها، تقویت پیوند مدرسه با جامعه و فرصتدادن به نسل جوان برای روایتگری از اهداف کلیدی آن به شمار میرود. علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق شبکه شاد be_roshani_mah ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانههای استانی ۳۰ مرداد و دبیرخانه کشوری ۱۳ شهریور تعیین شده است و از برگزیدگان نهایی نیز همزمان با هفته دفاع مقدس تقدیر خواهد شد.