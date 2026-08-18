استاندار آذربایجان‌غربی گفت: امنیت و سربلندی امروز ایران اسلامی، وامدار مجاهدت و فداکاری عزیزانی است که در سخت‌ترین روز‌های جنگ، از جان خود گذشته و در برابر دشمن ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در مراسم سالروز بازگشت آزادگان در ارومیه، با روایت بخش‌هایی از حماسه رزمندگان در دوران دفاع مقدس، افزود: آنچه از آن روز‌های سخت به یادگار مانده، روایت نسلی است که با ایستادگی و فداکاری، برگ‌های ماندگاری از تاریخ این سرزمین را رقم زدند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه تکریم خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان باید در رفتار و عمل مسئولان نمود پیدا کند، خاطرنشان کرد: احترام به این خانواده‌ها ادای دین به انسان‌هایی است که عزیزترین داشته‌های خود را برای عزت و امنیت کشور تقدیم کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی به مسئولیت نهاد‌های مرتبط با حوزه ایثار و شهادت در توجه ویژه به مطالبات خانواده‌های ایثارگران نیز اشاره کرده و افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های مسئول با نگاه مسئولانه‌تر، برای رفع دغدغه‌های این خانواده‌های معظم تلاش کنند.

رحمانی در پایان، آزادگان را نماد عزت و مقاومت ملت ایران دانسته و اضافه کرد: آزادگان سال‌های اسارت را با سربلندی پشت سر گذاشتند و بازگشت آنان، بازگشت یک ملت به روایت ایستادگی بود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان این مراسم پای صحبت آزادگان و خانواده‌های آنان نشست تا خاطرات سال‌های دور اسارت مرور شده و از ایستادگی خانواده‌هایی گفته شود که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان بودند.