شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در جمع پنج شورای برتر کشور
استان کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت و در آیینی از استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در سیونهمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور که بهصورت ترکیبی با حضور مسئولان در اردوگاه شهید باهنر تهران و ارتباط برخط با مراکز استانها در حال برگزاری است، از پنج استان برتر کشور در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش تجلیل شد که کهگیلویه و بویراحمد نیز در جمع این استانهای برتر قرار گرفت. این موفقیت، افتخاری دیگر برای کهگیلویه و بویراحمد در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور و حاصل اهتمام جدی مدیریت ارشد استان، آموزش و پرورش و اعضای شورای آموزش و پرورش برای تقویت مشارکتهای بینبخشی و استفاده از ظرفیتهای قانونی در حمایت از نظام تعلیم و تربیت است. شورای آموزش و پرورش استان در مجموع شاخصهای ارزیابی عملکرد، امتیاز شایستهای کسب کرد و در جمع پنج شورای برتر کشور قرار گرفت؛ جایگاهی که نشاندهنده تلاش برای تبدیل ظرفیتهای قانونی شورا به اقدامات عملی و مؤثر در مسیر حل مسائل آموزش و پرورش است. یکی از مهمترین محورهای این ارزیابی، جلب مشارکت شهرداریها و تحقق سهم آموزش و پرورش از عوارض و اجرای ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، بهویژه بند ۳ ماده ۱۳ این قانون بوده است. در این زمینه، حمایت و پیگیریهای یدالله رحمانی، استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، برای تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و آموزش و پرورش و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد شورای آموزش و پرورش استان داشته است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با نگاه ویژه به آموزش و پرورش و تأکید بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی استان، زمینه را برای افزایش مشارکت دستگاهها و مدیریتهای شهری در پشتیبانی از برنامههای تعلیم و تربیت فراهم کرده است؛ رویکردی که بخشی از آثار آن در ارزیابی ملی شوراهای آموزش و پرورش نمود یافته است. قرار گرفتن شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در جمع پنج شورای برتر کشور، نشان داد که همافزایی میان آموزش و پرورش و مدیریت اجرایی استان میتواند ظرفیتهای قانونی را به فرصتهایی واقعی برای توسعه و ارتقای نظام تعلیم و تربیت تبدیل کند. در آیین تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش برتر کشور، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، به پاس این موفقیت مورد تقدیر قرار گرفت. این موفقیت در شرایطی رقم خورد که آموزش و پرورش بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه ارکان حاکمیت، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و جامعه نیازمند است و کسب این جایگاه ملی، نمادی از عزم استان برای حمایت از مدرسه، دانشآموز و آینده تعلیم و تربیت کهگیلویه و بویراحمد به شمار میرود.