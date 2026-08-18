به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیرنیرومند گفت: در راستای اجرای برنامه‌های اصلاح نژاد دام، افزایش تولید شیر، ارتقای بهره وری واحد‌های دامداری و بهبود درآمد دامداران، در سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۰۰ دوز مواد ژنی گاو شیری میان دامداری‌های استان توزیع شد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از مواد ژنتیکی برتر در توسعه دامپروری استان اظهار کرد: این تعداد مواد ژنی گاو شیری از طریق سازمان جهادکشاورزی خوزستان و با استفاده از مامورین تلقیح مصنوعی در اختیار دامداران استان قرار گرفته تا زمینه اصلاح تدریجی گله‌های بومی و افزایش راندمان تولید فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خوزستان بیان کرد: این سازمان حمایت از دامداران و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در بخش دامپروری را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و برنامه‌های اصلاح نژاد، تلقیح مصنوعی و بهبود مدیریت گله با همکاری کارشناسان و مراکزتخصصی دامپروری در سطح استان ادامه خواهد یافت.

نیرومند ابراز امیدواری کرد که با تداوم توزیع مواد ژنتیکی برترو توسعه خدمات اصلاح نژادی، شاهد افزایش تولید شیر، ارتقای بهره وری اقتصادی واحد‌های دامداری و بهبود معیشت دامداران خوزستان باشیم.