مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف بیش از ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در رودبار خبر داد و گفت: متهم به دلیل نگهداری نفت سفید قاچاق به پرداخت بیش از ۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی گزارش بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان رودبار مبنی بر کشف ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در بازرسی از یک انبار سوخت قدیمی در این شهرستان، پرونده این تخلف برای رسیدگی، به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار ارسال شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف متهم را اثبات و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق و توزیع آن در شبکه، وی را به پرداخت بهای نفت سفید کشف شده، ۷ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.