به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمد رضا اصغری با اشاره به فعالیت ۵۹ واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی در این حوزه که برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند، اظهار داشت: عمده قارچ تولیدی استان از نوع دکمه‌ای و بخشی نیز صدفی است. وی افزود: شهرستان ارومیه با تولید سالانه یک هزار و ۶۸۰ تن، قطب اصلی تولید قارچ استان محسوب می‌شود و بزرگترین واحد تولیدی قارچ منطقه با ظرفیت یک هزار و ۵۰ تن نیز در این شهرستان مستقر است.

این مسؤل تاکید کرد: همچنین امسال یک واحد کاملاً مکانیزه تولید قارچ دکمه ای با ظرفیت ۵۵۰ تن در ارومیه به بهره‌برداری رسید.اصغری در پایان تاکید کرد: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، توسعه پرورش قارچ به عنوان محصولی در محیط‌های کنترل‌شده، از اولویت‌های راهبردی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی است.