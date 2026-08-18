به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت از چهارشنبه ۲۸ مرداد در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز می‌شود و تا ۳ شهریور ادامه دارد.

در این مرحله از اردو ۶ ورزشکار شامل چهار دختر و دو پسر حضور دارند و تمرینات خود را به صورت مجزا زیر نظر کادر فنی تیم‌های ملی پیگیری می کنند.

در بخش دختران، یسنا حق‌نظری، نازنین ادبی، نگین شیخی و سارینا حسینی در این اردو حضور دارند و نیلوفر مردانی به عنوان مربی، هدایت تمرینات آنها را بر عهده دارد.

در بخش پسران نیز امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر در اردو حضور دارند و تمرینات آنها زیر نظر محمد آرزومند سرمربی و محمد صالحی، مربی تیم ملی برگزار می‌شود.

این اردو با هدف آماده‌سازی، ارزیابی شرایط فنی ورزشکاران و ارتقای سطح آمادگی ملی‌پوشان اسکیت سرعت برای بازی‌های جهانی پاراگوئه برگزار خواهد شد.