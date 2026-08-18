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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز و فردا دمای هوا ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد، اما از روز پنجشنبه به ویژه جمعه و شنبه، مجدداً هوای گرم در سطح استان حاکم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مجتبی میهنپرست کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که طی امروز و فردا، کاهش دما در حدود ۲ تا ۳ درجه نسبت به اوایل هفته را خواهیم داشت.
وی افزود:، اما مجدداً به تدریج از روز پنجشنبه و به ویژه جمعه و شنبه، هوای گرمی در سطح استان شاهد خواهیم بود.
میهنپرست گفت: به علت شیب فشاری که بر روی رشتهکوه زاگرس وجود دارد، وزش باد نسبتاً شدید را در سطح استان برای امروز و فردا انتظار داریم.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: در مجموع، وضعیت هوا تا حدودی پایدار است و پدیده اصلی برای اواخر هفته و اوایل هفته آینده، تداوم گرما خواهد بود.