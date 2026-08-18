به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی قاسمی نژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا گفت: تا کنون در ساختمان‌ها و اداراتی که مشمول ماده ۵ خدمات کشوری می‌شوند، دو هزار نیروگاه پشت بامی به ظرفیت ۹۵ مگاوات احداث شده و به بهره برداری رسیده که این عدد کمتر از ده درصد ظرفیتی است که قانون مشخص کرده است. این عدد تا پایان امسال باید به ۲۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه مسائل زیرساختی و مالی دو علت اصلی نصب کند صفحات خورشیدی در ادارات است، گفت: برخی از ساختمان‌های اداری می‌توانند به صورت مزرعه‌ای اقدام به نصب صفحات خورشیدی کنند که برای این موضوع زمین مناسب فراهم شود.

قاسمی نژاد تشریح کرد: تا کنون باید بیش از هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اداره‌ها نصب می‌شد، اما این عدد درحال حاضر کمتر از ۱۰۰ مگاوات است که حل مشکل زمین، تجهیزات و همینطور افزایش حمایت‌های مالی برای رسیدن به ظرفیت تعیین شده در قانون، الزامی است.

استان تهران به عنوان پرتراکم‌ترین استان کشور به جهت تمرکز بخش اداری در صدر اولویت بندی نصب صفحات خورشیدی در بخش اداری است.

نقی اکبرپور، مدیر نظارت بر انرژی‌های نو شرکت توزیع برق تهران بزرگ درباره آخرین وضعیت نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در شهر تهران گفت: ۱۱ هزار مشترک دولتی در شهر تهران وجود دارند که از این تعداد، ۲۴۰ اداره با مجموع توان ۱۴ مگاوات، نیروگاه خورشیدی نصب کردند، ۸۰ اداره دیگر نیز با مجموع توان ۲۳ مگاوات در حال احداث صفحات خورشیدی هستند.

طبق گفته‌های وی براساس مصوبه وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲، اداره‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات دولتی، باید تا ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین می‌کردند که این ۲۰ درصد معادل ۲۱۰ مگاوات بود.

مدیر نظارت بر انرژی‌های نو شرکت توزیع برق تهران بزرگ در پاسخ به علت این عقب ماندگی گفت: برخی از اداره‌ها به دلیل نبود فضای کافی نمی‌توانند حتی به مقدار کم نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند که با هماهنگی‌های انجام شده، می‌توانند خارج از تهران اقدام به نصب نیروگاه کنند.

براساس مصوبه دولت اداره‌ها اگر نیروگاه‌های خورشیدی نصب نکنند، می‌توانند یا معادل برقی که باید از طریق نیروگاه تولید می‌کردند از تابلو سبز بورس انرژی خریداری یا گواهی ظرفیت دریافت کنند.

اکبرپور با اشاره به این بند مصوبه دولت می‌گوید: با این روش شاید تولید برق تجدیدپذیر از طریق نیروگاه‌های خورشیدی ادارات افزایش پیدا نکند، اما با افزایش تقاضای خرید برق پاک از بورس انرژی، انگیزه سرمایه گذاران خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت غیرمستقیم ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید برق در محل مصرف به افزایش راندمان کمک می‌کند، گفت: نبود ردیف بودجه لازم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اداره‌ها دیگر علت کند پیش رفتن نصب نیروگاه‌های خورشیدی است به همین خاطر تمهیداتی اندیشیده شده تا اداره‌ها در سامانه مهرسان ثبت نام کنند و از اعتبارات مالی بهره‌مند شوند.

مسئولان کشور تا کنون بار‌ها تاکید کردند، ظرفیت برق تجدیدپذیر باید در کشور افزایش پیدا کند و نصب صفحات خورشیدی در اداره‌ها یکی از راه‌های رسیدن به این مهم است با این حال پس از گذشت چندین سال از مصوبات مختلف در سطوح عالی، شاهد رشد کند احداث این نیروگاه‌ها هستیم که دلایل آن توسط مسئولین مربوطه ذکر شد.

لازم به ذکر است، براساس مصوبه شورای عالی انرژی اداره‌ها تا انتهای سال ۱۴۰۷، باید ۴۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های خورشیدی تامین کنند.