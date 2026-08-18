رئیس بیمارستان سینا فرشچیان همدان گفت: با هدف ارتقای ایمنی، پایداری و بهبود زیرساخت برق بیمارستان، عملیات تعویض تابلو برق اصلی این مرکز درمانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس بیمارستان سینا فرشچیان همدان گفت: با توجه به قدمت بیش از ۵۰ ساله این بیمارستان و با هدف ارتقای ایمنی، پایداری و بهبود زیرساخت برق بیمارستان، عملیات تعویض تابلو برق اصلی این مرکز درمانی آغاز شد

محمد قاسمی با توجه به ضرورت اجرای این عملیات و به منظور حفظ ایمنی بیماران و تداوم ارائه خدمات درمانی، این پروژه به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید و در طول اجرای عملیات، اورژانس بیمارستان فعال است

وی افزود: با توجه به محدودیت موقت در ارائه برخی خدمات بستری؛ بخش‌های عفونی و مسمومیت به صورت موقت به مراکز درمانی تعیین‌شده منتقل خواهند شد و در صورت نیاز به بستری، پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار با آمبولانس و تحت نظارت کادر درمان به مرکز درمانی مشخص‌شده منتقل خواهد شد.