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رئیس بیمارستان سینا فرشچیان همدان گفت: با هدف ارتقای ایمنی، پایداری و بهبود زیرساخت برق بیمارستان، عملیات تعویض تابلو برق اصلی این مرکز درمانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس بیمارستان سینا فرشچیان همدان گفت: با توجه به قدمت بیش از ۵۰ ساله این بیمارستان و با هدف ارتقای ایمنی، پایداری و بهبود زیرساخت برق بیمارستان، عملیات تعویض تابلو برق اصلی این مرکز درمانی آغاز شد
محمد قاسمی با توجه به ضرورت اجرای این عملیات و به منظور حفظ ایمنی بیماران و تداوم ارائه خدمات درمانی، این پروژه به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید و در طول اجرای عملیات، اورژانس بیمارستان فعال است
وی افزود: با توجه به محدودیت موقت در ارائه برخی خدمات بستری؛ بخشهای عفونی و مسمومیت به صورت موقت به مراکز درمانی تعیینشده منتقل خواهند شد و در صورت نیاز به بستری، پس از انجام اقدامات اولیه، بیمار با آمبولانس و تحت نظارت کادر درمان به مرکز درمانی مشخصشده منتقل خواهد شد.