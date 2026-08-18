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سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به منظور عدم تحمیل هزینه اضافی به خانواده ها، مدیران مدارس میتوانند تا سه سال از تغییر نوع و رنگ فرم لباس دانش آموزان خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: به منظور عدم تحمیل هزینه اضافی به خانواده ها، مدیران مدارس میتوانند تا سه سال از تغییر نوع و رنگ فرم لباس دانش آموزان خودداری کنند.
مجتبی پارسایی گفت: مدیران مدارس به منظور اجرای بهموقع فرآیند ساماندهی و تهیه و تأمین لباس دانشآموزی، با توجه به زمانبندی تعیینشده در اسرع وقت، نسبت به انتخاب تولیدی واجد شرایط، انتخاب طرح لباس دانشآموزی، ثبت صورتجلسه شورای مدرسه در سامانه، اطلاعرسانی به اولیای دانشآموزان و فراهمسازی امکان ثبت سفارش در سامانه لباس دانشآموزی بستر (my.medu.ir) و کارپوشه سها در اسرع وقت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تمامی قیمتهای لباس فرم تولیدی بر اساس نرخنامه مصوب استان است، از آغاز بازدید از تولیدیهای لباس فرم مدارس دولتی و غیردولتی استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای اجرای ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس و با هدف ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت خدمات، رعایت حقوق اولیا و ساماندهی فرآیند تأمین لباس فرم دانشآموزان اجرا میشود.
سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدارس فقط با هماهنگی و مشارکت شورای مدرسه و عقد قرارداد توسط انجمن اولیا و مربیان با تولیدیهای مورد تأیید اداره انجمن اولیا و مربیان استان که از طریق سامانه مربوط معرفی شدهاند، اقدام کنند.
پارسایی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق خانوادهها تصریح کرد: به منظور عدم تحمیل هزینههای اضافی بر خانوادهها مدیران تا سه سال از تغییر نوع و رنگ فرم لباس خودداری نمایند و تمامی قیمتهای لباس فرم تولیدی باید بر اساس نرخنامه مصوب استان و شهرستان تعیین و اجرا شود و هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفههای مصوب، مغایر با ضوابط ابلاغی و برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تولیدیهای طرف قرارداد موظفاند ضمن رعایت کامل قوانین و استانداردهای تعیینشده، نرخنامه مصوب را در محل عرضه و در معرض دید والدین نصب کنند تا خانوادهها بتوانند ضمن اطلاع از قیمتها، نظرات، پیشنهادها و میزان رضایت خود را بهصورت مستقیم با ناظران ثبت کنند.