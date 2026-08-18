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کاهش قاچاق چوب در طارم به همت جنگلبانان این شهرستان

رئیس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان طارم از کاهش قاچاق چوب به همت جنگلبانان این شهرستان خبر داد. جنگلبانان شهرستان طارم ضمن مقابله با قاچاق چوب در راستای احیای جنگل این شهرستان قدم‌های مثبتی برداشته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۰:۲۳
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برچسب ها: قاچاق چوب ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، شهرستان طارم ، جنگلبانان
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