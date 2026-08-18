مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری بیش از ۳۰۰ کارگاه تابستانی در حوزه‌های ادبی، هنری، فرهنگی و علمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سلیمان شهبازی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تابستان امسال بیش از ۳۰۰ کارگاه در حوزه‌های مختلف ادبی، هنری، فرهنگی و علمی برگزار می‌کند و در کنار برنامه‌های معمول، موضوعات جدیدی نیز به فعالیت‌های آموزشی و مهارتی اضافه شده است.

شهبازی افزود: در برنامه‌های امسال دوره های آموزشی هوش مصنوعی، رباتیک، نانو و فن بیان در حال برگزاری است.

وی ضمن دعوت از خانواده‌ها برای استفاده از این ظرفیت‌ها، بیان کرد: حضور کودکان و نوجوانان در چنین محیط‌هایی فقط به یادگیری یک مهارت خاص محدود نمی‌شود، بلکه زمینه‌ای برای رشد اجتماعی و ارتباطی آنها نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کار گروهی را یکی از نیازهای مهم جامعه امروز دانست و بیان کرد: بخش قابل توجهی از توانمندی انسان در زندگی اجتماعی به نحوه برقراری ارتباط با دیگران بازمی‌گردد و کودکان باید از سنین پایین این مهارت را در محیط‌های واقعی و جمعی تمرین کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در محیط‌های فرهنگی، کودکان علاوه بر یادگیری فعالیت‌های هنری، ادبی، علمی و فرهنگی، مهارت‌هایی همچون کار گروهی، ارتباط مؤثر، مشارکت اجتماعی و تاب‌آوری را نیز فرا می‌گیرند که در آینده زندگی فردی و اجتماعی آنها نقش مهمی خواهد داشت.