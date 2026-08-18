مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه افتتاح واحدهای مسکن در استان گفت: در شهریورماه سال جاری۶۲۲ واحد و در بهمن‌ماه نیز یک‌هزار و ۲۷۰ واحد برای افتتاح برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه تخصصی پایش و تدقیق اطلاعات سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن برگزار شد با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بیان کرد: ۳۷۵ واحد مسکن ملی در استان در حال حاضر در مرحله نازک‌کاری قرار دارند و عملیات تکمیل آنها در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از واحدهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده، به دلیل تکمیل نبودن محوطه‌سازی و خدمات زیربنایی هنوز به مرحله افتتاح نرسیده‌اند و تکمیل این بخش‌ها در حال پیگیری است.

آرامون با اشاره به تعیین‌تکلیف پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی پایین گفت: تمام پروژه‌های زیر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان تعیین‌تکلیف شده‌اند و در حال حاضر پروژه‌ای با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد در استان وجود ندارد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی استان از ۴۴ درصد به ۵۹.۵ درصد افزایش یافته و این میزان، بالاتر از میانگین کشوری است.