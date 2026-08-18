به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان در حاشیه بازدید از سنگ‌نوشته خرم‌آباد اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی، علاوه بر اقدامات فیزیکی، نیازمند ارتقای آموزش و مشارکت اجتماعی برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی است.

عطا حسن‌پور؛ با اشاره به آسیب واردشده به سنگ‌نوشته خرم‌آباد گفت: این اثر تاریخی یکی از اسناد ارزشمند مکتوب و بخشی از حافظه جمعی و تاریخی منطقه به شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، تعرض به بخشی از هویت فرهنگی جامعه است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان افزود: در پی وقوع این اقدام، تیم مرمت به سرپرستی مسعود دارابی در عملیاتی سریع، آثار ایجادشده را در کمتر از ۴۸ ساعت برطرف و اقدامات لازم برای پاک‌سازی و مرمت اثر را انجام داد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تأکید کرد: صیانت از آثار تاریخی تنها با حفاظت فیزیکی محقق نمی‌شود، بلکه باید با تقویت آموزش فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان جامعه و میراث‌فرهنگی، زمینه پیشگیری از تکرار چنین رفتار‌هایی فراهم شود.



حسن‌پور خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر رفتار‌های آسیب‌زا و تقویت احساس مسئولیت عمومی نسبت به میراث‌فرهنگی، از الزامات حفاظت پایدار از آثار تاریخی است.



وی همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با آسیب‌زنندگان به آثار تاریخی گفت: قوانین مربوط به حفاظت از میراث‌فرهنگی باید به طور جدی اجرا شود و در همین راستا، ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تأکید نمود که آسیب به این میراث ملی، جرم سنگین و مستوجب مجازات حبس تا ۱۰ سال است.