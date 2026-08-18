به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان یزد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: ماموران با تحقیقات و با استفاده از سرنخ‌های به دست آمده، موفق به شناسایی ۱۷ نفر سارق حرفه‌ای شدندو در عملیاتی آنها را دستگیر کردند.سرهنگ شفیعی در پایان با اشاره به اعتراف متهمان دستگیر شده به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت، تصریح کرد: متهمان برای صدور حکم لازم، تحویل مراجع قضائی شدند.