مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری یک پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برای روز جمعه ۳۰ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سیدی گفت: بنا به درخواست‌های مکرر مردم و مسافران و پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط این اداره کل، شرکت هواپیمایی چابهار یک پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برقرار کرده است.

وی افزود: این پرواز روز جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۰:۰۰ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۱:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین خواهد نشست و همچنین پرواز برگشت در همان روز ساعت ۱۲:۳۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای پاسخگویی به نیاز مسافران، گفت: برقراری این پرواز برای تسهیل تردد هم‌استانی‌ها و افزایش ظرفیت پروازی فرودگاه بیرجند انجام شده است.