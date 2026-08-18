به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، علی موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ هزار تن کود اوره در میان کشاورزان استان توزیع شده است.

او افزود: این حجم از نهاده با هدف حمایت از تولید و تأمین نیاز ضروری کشاورزان برای کشت محصولات تابستانه فراهم شده است.

‌موسوی با اشاره روند تقسیم کود شیمیایی گفت: توزیع این مقدار کود شیمیایی به‌صورت یارانه‌ای و دقیقاً بر اساس الگوی کشت هر منطقه صورت گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خوزستان ادامه داد: برای دستیابی به عدالت در توزیع و اطمینان از تناسب مقدار کود با نیاز واقعی زمین‌ها، فرآیند تخصیص نهاده‌ها از طریق سامانه پهنه بندی و پایش کودی عملیاتی شده است.

او افزود: عملیات توزیع این نهاده استراتژیک توسط مراکز جهاد کشاورزی و کارگزاران مجاز در سطح شهرستان‌ها به اجرا درآمده است تا دسترسی سریع و آسان کشاورزان به کود اوره تضمین شود.