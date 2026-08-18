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استاندار آذربایجانغربی با اشاره به تجربیات موفق استان در برگزاری رویدادهای جهانی و آسیایی در رشتههای مختلف ورزشی گفت: در حال حاضر نیز آمادگی لازم در استان برای میزبانی از مسابقات بینالمللی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی شامگاه دوشنبه در دیدار روسای فدراسیونهای تکواندو و ورزشهای دانشگاهی افزود: آذربایجان غربی دارای ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه میزبانی از مسابقات ورزشی است که ضمن حفظ آنها، در راستای تقویت این توان نیز برنامهریزی خاصی صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ارومیه بهعنوان پایتخت والیبال آسیا اضافه کرد: معرفی ظرفیتهای ورزشی آذربایجانغربی در سطح ملی و جهانی در دستورکار قرار گرفته است.
استاندار آذربایجانغربی یکی از رشته های پرطرفدار در آذربایجان غربی را تکواندو عنوان کرد و ادامه داد: برای کمک به توسعه این رشته، خانه تکواندو استان باید تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد تا در اختیار جوانان، ورزشکاران و متخصصان این رشته قرار گیرد.
وی تقویت رشته تکواندو و ارتقای مرکز تکواندو استان به سطح استانداردهای بینالمللی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: ارومیه بهعنوان دروازه اروپا میتواند میزبان ورزشکاران و تیمهای کشورهای منطقه باشد.
رضا نوری رییس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی نیز در این دیدار با اشاره به گستره رشتههای ورزشی تحت پوشش این فدراسیون، افزود: ظرفیت دانشگاهها و حوزه شهری و ورزشی ارومیه، برای برگزاری رویدادهای ورزشی قابل توجه است.
همچنین هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجانغربی در میزبانی رویدادهای ورزشی، از برگزاری مسابقات بینالمللی تکواندو در ارومیه پس از افتتاح خانه تکواندو استان خبر داد و گفت: از کشورهای منطقه برای برگزاری اردوهای آمادهسازی در آذربایجانغربی دعوت خواهد شد.
در پایان این نشست، هادی ساعی و رضا نوری از استاندار آذربایجانغربی به پاس حمایتها و اهتمام وی به توسعه ورزش و زیرساختهای ورزشی استان قدردانی کردند.