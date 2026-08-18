به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای این طرح‌ها، بیش از ۱۵۳ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان سیب و سوران آسفالت خواهد شد.

امین عدیلی اظهار کرد: اجرای همزمان طرح‌های هادی در ۱۷ روستای شهرستان سیب و سوران، اقدامی کم‌سابقه در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی این شهرستان است که در سه بخش هیدوچ، مرکزی و پسکوه در حال اجراست.

وی افزود: عملیات اجرایی طرح هادی در روستا‌های چگرد، دپکور، کشهک، دیم‌رود و اسلام‌آباد کرشان بالا و پایین آغاز شده و عملیات زیرسازی این روستا‌ها نیز به پایان رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در صورت اجرای کامل طرح‌ها در سال جاری، مجموعاً بیش از ۱۵۳ هزار مترمربع از معابر روستا‌های هدف تحت پوشش آسفالت قرار می‌گیرد.

عدیلی تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود وضعیت معابر و دسترسی روستاییان، می‌تواند به رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستا‌های شهرستان سیب و سوران کمک کند.

وی با اشاره به تأثیر این طرح‌ها بر شاخص‌های توسعه روستایی گفت: با اجرای طرح‌های هادی پیش‌بینی‌شده، شاخص بهره‌مندی روستا‌های هدف از این طرح‌ها از ۲۳ درصد به ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت که بیانگر رشد ۲۲ درصدی این شاخص در مدت یک سال است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه متوازن روستاها، بهبود زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای شرایط زندگی روستانشینان انجام می‌شود و بنیاد مسکن تلاش دارد با تداوم این اقدامات، روند توسعه زیرساخت‌های روستایی در سیستان و بلوچستان را شتاب بخشد.