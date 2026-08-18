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استانداران خراسان شمالی و سمنان بر شتاببخشی به اجرای محور میامی ـ جاجرم، تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و ارتقای ایمنی مسیر تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در نشست مشترک بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، با حضور پاکمهر و شهریاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاههای متولی حوزه راه، آخرین وضعیت اجرای محور میامی ـ جاجرم و الزامات تسریع در تکمیل این مسیر بررسی شد.
در این نشست، بر ضرورت خروج پروژه از فرآیندهای طولانی اجرایی و قرار گرفتن آن در یک برنامه زمانبندی مشخص تأکید و مقرر شد بخشهای اولویتدار مسیر با شتاب بیشتری وارد مرحله اجرا و تکمیل شوند.
همچنین استفاده از ظرفیتهای قانونی و اعتباری از جمله ماده ۵۶، مولدسازی، اعتبارات ملی و منابع توازن برای تأمین مالی بخشهای باقیمانده پروژه مورد تأکید قرار گرفت و بر پیگیری مشترک دو استان برای تخصیص حداکثری اعتبارات تأکید شد.
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی محور میامی ـ جاجرم اظهار کرد: تکمیل این مسیر باید با نگاه فرامنطقهای و با تمرکز بر تأمین منابع و رفع موانع اجرایی دنبال شود.
وی افزود: ارتقای کیفیت و ایمنی محورهای ارتباطی، علاوه بر تسهیل تردد و جابهجایی کالا و مسافر، زمینهساز تقویت پیوندهای اقتصادی و فعالسازی ظرفیتهای سرمایهگذاری میان دو استان خواهد بود.
در ادامه، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز بر استمرار همکاری و پیگیری مشترک دو استان برای تسریع در اجرای پروژه تأکید کرد و همراهی دستگاههای اجرایی استان سمنان در تحقق مصوبات این نشست را مورد تأکید قرار داد.
همچنین مقرر شد تا زمان تکمیل محور، بهسازی مسیر موجود، رفع نواقص ایمنی و تکمیل ابنیه فنی مورد نیاز با جدیت از سوی دستگاههای متولی دنبال شود.
در این نشست، پاکمهر و شهریاری نیز بر ضرورت تسریع در اجرای محور میامی ـ جاجرم، تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی پروژه تأکید کردند و پیگیری موضوع از مسیرهای ملی را خواستار شدند.
بر اساس توافق انجامشده، روند تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی پروژه را از طریق وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بهصورت مشترک پیگیری خواهند کرد.
تکمیل محور میامی ـ جاجرم، بهعنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی خراسان شمالی با شبکه حملونقل مرکز کشور، نقشی مؤثر در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری منطقه خواهد داشت.