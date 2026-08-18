

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با بیان اینکه براساس سطوح اجرایی الگوی کشت ابلاغی حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت نیشکر اختصاص یافته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح بیش از ۱۳ هزار تن نیشکر تولید شود.

هادی باقری افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پس از فرآوری محصول تولیدی، حدود یک هزار و ۶۰۰ تن کف، خامه نیشکر و یک هزار و ۴۰۰ تن شکر قرمز در کارگاه‌های فرآوری و تولید استان استحصال خواهد شد.

او از پایش و ارزیابی فنی ۹۱ هکتار از مزارع نیشکر شهرستان قائمشهر خبر داد و بر ضرورت استفاده از پهپاد‌های سمپاش برای بهبود عملیات داشت این محصول تأکید کرد.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت توسعه کشت نیشکر و فرآوری این محصول در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: توسعه کشت نیشکر و فرآوری این محصول علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی، می‌تواند به تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش درآمد بهره‌برداران این بخش کمک کند.

باقری افزود: همچنین تفاله‌های حاصل از فرآوری نیشکر نیز به‌عنوان یکی از محصولات جانبی، در خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گیرد که این امر به بهره‌وری بیشتر از محصول و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید نیشکر کمک شایانی خواهد کرد.

او با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره نحوه محلول‌پاشی مزارع نیشکر به هنگام نیاز در طول دوره رشدی گیاه، گفت: با توجه به ارتفاع بالای ساقه‌های نیشکر، انجام عملیات محلول‌پاشی با روش‌های سنتی با دشواری مواجه است از این رو، استفاده از پهپاد‌های سمپاش به‌عنوان یکی از راهکار‌های کارآمد برای اجرای مناسب عملیات داشت، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در پایان با اشاره به نقش راهبردی کشت محصولات جایگزین در الگوی کشت ملی، ابراز امیدواری کرد با حمایت از کشت نیشکر به‌عنوان یکی از محصولات مهم و اقتصادی، گامی مؤثر در جهت خودکفایی، اشتغال‌زایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی استان برداشته شود.