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محسن کاویانی، شاعر، در ثنای رهبر شهید انقلاب و حال و هوای حسینیه امام خمینی شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن کاویانی، شاعر، در ثنای رهبر شهید انقلاب و حال و هوای حسینیه امام خمینی شعری سروده است.
کو حیاطِ پر از حیاتِ قدیم؟
آن درختانِ سبز دور و بَرَش
آن حیاطی که نیمهٔ رمضان
خوانده بودم نماز پشت سَرش
*
کو دَرِ کوچکی که میآمد
او همیشه از آن به جمعِ حیاط
آن دَری که به محض وا شدنش
باز میشد شکوفهٔ صلوات
*
میرسید و «خوشآمد»ی میگفت
با همان خندههای شیرینش
کو کجا رفت طعمِ آن افطار
عطر شعر و صدای تَحسینش
*
گوش کن، این صدای مُبهَمِ کیست
آری آری، صداست، میماند
خاطراتم میان این آوار
دارد انگار شعر میخواند
*
شعر تازه سرودهام امروز
با خطِ اشکِ خویش بر گونه
آه، اصلاً بنا نبود آقا
که بیایَم به بیت اینگونه
*
آمدم بیت، گریهها گفتند:
رفتهای با قطارِ زائرها
حرفمان را بگو کجا ببریم
ای همیشه «امینِ» شاعرها
*
دلمان تَنگِ توست، آقا جان
دلمان را بگو کجا بُردی
مُشتِ تو در کجا گره شده بود؟
تکیهگاهم! کجا زمین خوردی؟
*
همه جا بوی خاک میآید
آتش افتاده در دل خانه
آه تلمیحِ روضهٔ کوچه
چه بخوانیم بِینِ ویرانه؟
*
انفجاری رسید و بعد از آن
هیچ آهی نبود یاریگر
کم کم انگار، ای پدر! باید
بپذیریم رفتهای دیگر
*
همه جمعاند پشتِ مقتلِ تو
پشت دیوار سخت و سیمانی
کاش میشد برایمان آقا
بارِ دیگر کنی سخنرانی
*
قلبِ ما بیت توست بعد از این
چقدَر خاطرات تو خوشبوست
شمعها روی خاک میگریند
همه با یادِ مردِ کشوردوست...