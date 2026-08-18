به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن کاویانی، شاعر، در ثنای رهبر شهید انقلاب و حال و هوای حسینیه امام خمینی شعری سروده است.

کو حیاطِ پر از حیاتِ قدیم؟

آن درختانِ سبز دور و بَرَش

آن حیاطی که نیمهٔ رمضان

خوانده بودم نماز پشت سَرش

*

کو دَرِ کوچکی که می‌آمد

او همیشه از آن به جمعِ حیاط

آن دَری که به محض وا شدنش

باز می‌شد شکوفهٔ صلوات

*

می‌رسید و «خوش‌آمد»ی می‌گفت

با همان خنده‌های شیرینش

کو کجا رفت طعمِ آن افطار

عطر شعر و صدای تَحسینش

*

گوش کن، این صدای مُبهَمِ کیست

آری آری، صداست، می‌ماند

خاطراتم میان این آوار

دارد انگار شعر می‌خواند

*

شعر تازه سروده‌ام امروز

با خطِ اشکِ خویش بر گونه

آه، اصلاً بنا نبود آقا

که بیایَم به بیت این‌گونه

*

آمدم بیت، گریه‌ها گفتند:

رفته‌ای با قطارِ زائرها

‌حرفمان را بگو کجا ببریم

ای همیشه «امینِ» شاعرها

*

دلمان تَنگِ توست، آقا جان

دلمان را بگو کجا بُردی

مُشتِ تو در کجا گره شده بود؟

تکیه‌گاهم! کجا زمین خوردی؟

*

همه جا بوی خاک می‌آید

آتش افتاده در دل خانه

آه تلمیحِ روضهٔ کوچه

چه بخوانیم بِینِ ویرانه؟

*

انفجاری رسید و بعد از آن

هیچ آهی نبود یاریگر

کم کم انگار، ای پدر! باید

بپذیریم رفته‌ای دیگر

*

همه جمع‌اند پشتِ مقتلِ تو

پشت دیوار سخت و سیمانی

کاش می‌شد برایمان آقا

بارِ دیگر کنی سخنرانی

*

قلبِ ما بیت توست بعد از این

چقدَر خاطرات تو خوش‌بوست

شمع‌ها روی خاک می‌گریند

همه با یادِ مردِ کشوردوست...