رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت حمایت از اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات در کشور، ده اولویت و راهکار عملیاتی در حوزه مالیاتی را برای اجرا مطرح و تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت حمایت از اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات در کشور، ده اولویت و راهکار عملیاتی در حوزه مالیاتی را برای اجرا طرح و تاکید کرد.

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر مدنی‌زاده

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ده اولویت مطالبات فراکسیون در حوزه مالیاتی اصناف کشور با توجه به شرایط جنگی

با سلام و احترام،

همان‌گونه که مستحضرید، در شرایط بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی، اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های مالیاتی منصفانه، هوشمندانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند تا ضمن حفظ استمرار در گردش، توان مقابله با شرایط ناشی از تورم و کاهش ارزش پول را دارا باشند.

از این‌رو، این فراکسیون با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران اقتصادی و مالیاتی، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و اولویت‌دار را مبتنی بر قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد ۱۹۱، ۱۶۷، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد مرتبط قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تهیه و در دستور کار قرار داده است. امید است با نظر مساعد و قید فوریت، دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و اعلام نتیجه گردد.

۱- اعمال حداکثری بخشودگی جرائم مالیاتی با استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بخشودگی جرائم مالیاتی با رویکرد حمایتی نسبت به اصناف.

۲- تسهیل تقسیط بدهی‌های مالیاتی با اعمال حداکثری ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای تقسیط بدهی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط جنگی و حفظ توان فعالیت واحدهای صنفی.

۳- اجرای دقیق قوانین رسیدگی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان، به‌ویژه اجرای واقعی مواد ۲۲۹ و ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی اسناد و مدارک مؤدیان و جلوگیری از صدور برگ‌های تشخیص فاقد مستندات و استدلال کافی.

۴- توجه به آثار تورم در مالیات‌ستانی و حفظ سرمایه در گردش اصناف، با لحاظ هزینه‌های استهلاک دارایی‌ها و آثار کاهش ارزش پول در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، برای جلوگیری از مالیات‌ستانی از سود اسمی و تأمین سرمایه در گردش.

۵- تسهیل و روان‌سازی سامانه‌های مالیاتی و فرآیندهای اظهار و پرداخت، از جمله رفع مشکلات سامانه‌های مالیاتی، ساده‌سازی اظهارنامه‌ها، بهبود اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف.

۶- اصلاح رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای تدریجی و حمایتی قانون، پذیرش اسناد و فاکتورهای معتبر کاغذی و رسید کارتخوان در موارد مجاز و تقویت رویکرد آموزشی به جای برخورد تنبیهی

۷- تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط خاص کشور با استفاده از اختیارات قانونی برای تمدید مهلت اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام تکالیف مالیاتی در شرایطی مانند جنگ، اختلال اینترنت و شرایط اضطراری اقتصادی.

۸- مقررات‌زدایی و کاهش موانع اجرایی مالیاتی با حذف فرآیندهای زائد، ساده‌سازی مقررات و کاهش بروکراسی.

۹- اصلاح فرآیند وصول مطالبات و اقدامات اجرایی مالیاتی با محدود کردن توقیف حساب‌های بانکی به حساب‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی، رعایت تشریفات قانونی ابلاغ و جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره اصناف.

۱۰- مشارکت نظام صنفی در تصمیم‌سازی‌های مالیاتی و اصلاح ارزش‌گذاری املاک با اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخذ نظر اتاق‌های اصناف پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و استفاده از ظرفیت نمایندگان اصناف در بازنگری ارزش‌های تقویم املاک، اجاره و سرقفلی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

محمدرضا رضایی کوچی

رییس فراکسیون