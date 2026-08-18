معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با ارائه گزارشی از اهم برنامه‌ها و اقدامات دولت چهاردهم در صنعت آب و برق، از افزایش ۹هزار و ۷۷۴ مگاواتی ظرفیت تولید برق، نصب بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند، آبرسانی به ۴ هزار و ۱۹۰ روستا و بهره‌برداری از ۴۰ مدول تصفیه‌خانه فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، با ارائه گزارشی از اهم برنامه‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت چهاردهم، به تشریح دستاورد‌های کلیدی در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق، بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های آب پرداخت.

رضایی گفت: در راستای رفع ناترازی و تأمین برق برای مصارف متعارف کاربری‌های مختلف، افزایش ظرفیت تولید برق به میزان۹هزار و ۷۷۴ مگاواتی وارد مدار بهره‌برداری شده است. از این میزان، ۳ هزار و ۲۵۸ مگاوات مربوط به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، هزار و ۹۷۴ مگاوات مربوط به رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ارتقاء واحد‌های گازی و ۴هزار و ۲۰۰ مگاوات مربوط به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به محدودیت‌ها و الزامات تأمین مالی و اجرایی طرح‌ها، افزود: محدودیت‌های موجود در تأمین منابع مالی، محدودیت‌های صندوق توسعه ملی در گشایش LC برای سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاهی، محدودیت در تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از سوی شبکه بانکی، کمبود سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی و همچنین آثار ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان از جمله عوامل مؤثر بر روند اجرای این طرح‌ها بوده است.

بهینه‌سازی مصرف و هوشمندسازی شبکه

وی در ادامه به اقدامات حوزه بهینه‌سازی مصرف برق اشاره کرد و گفت: در حوزه نصب و راه‌اندازی کنتور هوشمند فهام با اولویت مشترکان پرمصرف، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۷۱۷ کنتور نصب شده است. همچنین برای مدیریت مصارف نامتعارف مشترکان تجاری بد مصرف، از ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۵۰ لیمیتر (محدودکننده) استفاده شده است.

رضایی از تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی برای کاهش ناترازی آب خبر داد و گفت: این برنامه شامل ۵ برنامه و ۴۹ اقدام در حوزه مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت از منابع آب، مدیریت مخاطرات آبی و اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به ارتقای راندمان و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، گفت: افزایش سطح زیرکشت شبکه‌های آبیاری و زهکشی به میزان ۷۰۵۹۶ هکتار محقق شده است.

توسعه زیرساخت‌های آب شرب و بهداشتی

رضایی در خصوص اقدامات حوزه آب شرب و بهداشتی تصریح کرد: افزایش طول خطوط انتقال و توزیع آب به میزان ۶ هزار و ۴۱۲ کیلومتر، احداث و بهره‌برداری از مخازن ذخیره آب به حجم هزار و ۳۲۴ هزار مترمکعب، احداث و بهره‌برداری از ۸۵ باب ایستگاه پمپاژ، بهره‌برداری از ۴۰ مدول تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی، آبرسانی به۴ هزار و ۱۹۰ روستا و اجرای ۷۳ طرح گذر از تنش آبی از جمله دستاورد‌های کلیدی این حوزه است.

وی در پایان تأکید کرد: این دستاورد‌ها با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین مالی، اجرای طرح‌ها و شرایط ویژه کشور محقق شده است و وزارت نیرو با عزم جدی به دنبال تکمیل و توسعه این طرح‌ها برای تأمین پایدار آب و برق کشور است.