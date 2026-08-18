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استاندار کرمان گفت: با اجرای حذف کارتهای سوخت در استان، آمارصرفهجویی ۱۲ تا ۱۴ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان گفت: سهمیه جدید سوخت بهدلیل مشکل فنی هنوز روی کارت شهروندان کرمانی اعمال نشده است.
محمدعلی طالبی درباره آخرین وضعیت سهمیه سوخت و طرحهای اجراشده در استان برای مدیریت مصرف سوخت اظهار داشت: در استان کرمان آمار صرفهجویی ۱۲ تا ۱۴ درصدی ناشی از حذف کارتهای سوخت جایگاهها داشتیم که به هر حال مورد توجه بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این صرفهجویی را از طریق تخصیص سهمیه ۴۰ لیتری به مردم عزیزمان در استان کرمان انجام دادیم، افزود: علاوه بر این ۴۰ لیتر، برای باقیمانده ماههای سال نیز موافقت دولت و دستگاههای ذیربط برای اختصاص یک سهمیه جدید اخذ شده است.
طالبی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سهمیه جدید گفت: قرار بود امروز این سهمیه اعمال شود، اما آخرین گزارشی که به من دادند این است که یک مشکل فنی اجازه نمیدهد این سهمیه روی کارت شهروندان عزیزمان قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: در حال پیگیری هستیم تا این مشکلات به فوریت حل شود و انشاءالله شاهد رفاه و آسایش مردم در بحث تأمین سوخت باشیم.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع سهمیه سوخت تا زمان رفع مشکل فنی ادامه خواهد داشت تا سهمیه پیشبینیشده در اختیار شهروندان قرار گیرد.