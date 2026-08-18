به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص)، زائران و عاشقان اهل بیت (ع) با حضور در بارگاه امامزاده اسماعیل (ع) در شهرستان فیروزکوه، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مضجع شریف این امامزاده را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه میلاد پیامبر رحمت (ص)، مراسم غبارروبی و عطرافشانی در بارگاه امامزاده اسماعیل (ع) فیروزکوه برگزار شد. زائران و مردم این منطقه با حضور در این مکان مقدس، با اقامه صلوات و غبارروبی شادی خود را در پیش‌درو میلاد رسول‌الله (ص) ابراز کردند.

شایان ذکر است که نسب امامزاده اسماعیل (ع) به حضرت موسی بن جعفر (ع) می‌رسد. همچنین شهرستان فیروزکوه با دارا بودن ۴۰ بقاع متبرکه، به عنوان «شهر امامزادگان» در استان تهران شناخته می‌شود و کانون جذب زائران و عاشقان اهل بیت در این استان است.