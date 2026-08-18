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کتاب پاسیاد پسر خاک؛ زندگی و زمانۀ حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد

کتاب پاسیاد پسر خاک به چاپ بیست و دوم رسید. این کتاب که مزین به تقریظ رهبر شهید انقلاب است نوشته محمد قبادی و کاری از انتشارات سوره مهر است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۱۰:۰۲
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برچسب ها: علی اکبر ابوترابی ، کتاب ، سیدعلی اکبر ابوترابی فرد
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